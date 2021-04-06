Погода в Новосибирске на май 2021 года: синоптики обещают плюс 19 градусов

Уже в мае сибиряки смогут насладиться теплом и солнцем.
Фото: Влад КОМЯКОВ
Погода в Новосибирске на май 2021 года обещает быть теплой. Такой прогноз озвучил Александр Люцигер, начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
— В мае среднемесячная температура ожидается в пределах нормы, как и месячное количество осадков, — говорит Александр Люцингер
Как сообщает сайт «Gismeteo», май порадует сибиряков солнцем:в начале месяца столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов. А вот ближе к середине месяца можно ожидать дожди.
По данным сервиса «Яндекс. Погода» в течение всего месяца днем температура воздуха будет колебаться от плюс 11 градусов до плюс 19 градусов. Ночью столбики термометров будут опускаться до плюс 8 - плюс 9 градусов. Осадки ожидаются ближе к концу мая.
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