АО «РЭС» восстановило электроснабжение в Калининском районе Новосибирска

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».
По имеющейся в АО «РЭС» информации, данная подстанция принадлежит ФГУП «ФТ-Центр», обслуживается ООО «Компания СибЭнергоРесурс».
Инцидент на указанной подстанции привел к нарушению электроснабжения в Калининском районе Новосибирска. Под отключение попали 42 трансформаторные подстанции 10 кВ, 11 социально значимых объектов и порядка 14 тысяч человек.
Персоналом филиала АО «РЭС» «Новосибирские городские электрические сети» были проведены необходимые оперативные переключения на резервные схемы для восстановления электроснабжения потребителей. По состоянию на 17.50 5 апреля 2021 года все потребители были запитаны.
Оперативную информацию обо всех отключениях электроснабжения и предполагаемых сроках их устранения можно уточнить:
• на официальном сайте АО «РЭС» www.eseti.ru, в соответствующем разделе «Работы с отключением электроэнергии», где реализована возможность адресного поиска;
• по телефонам оперативно-диспетчерских служб филиалов компании;
• в аварийной службе УК или ТСЖ (телефоны указаны на информационных стендах в подъездах),
• в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) города Новосибирска по телефону 051 и на сайте 051.novo-sibirsk.ru.