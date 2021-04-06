АО «РЭС» восстановило электроснабжение в Калининском районе Новосибирска

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

По имеющейся в АО «РЭС» информации, данная подстанция принадлежит ФГУП «ФТ-Центр», обслуживается ООО «Компания СибЭнергоРесурс».

Инцидент на указанной подстанции привел к нарушению электроснабжения в Калининском районе Новосибирска. Под отключение попали 42 трансформаторные подстанции 10 кВ, 11 социально значимых объектов и порядка 14 тысяч человек.

Персоналом филиала АО «РЭС» «Новосибирские городские электрические сети» были проведены необходимые оперативные переключения на резервные схемы для восстановления электроснабжения потребителей. По состоянию на 17.50 5 апреля 2021 года все потребители были запитаны.

Оперативную информацию обо всех отключениях электроснабжения и предполагаемых сроках их устранения можно уточнить:

• на официальном сайте АО «РЭС» www.eseti.ru, в соответствующем разделе «Работы с отключением электроэнергии», где реализована возможность адресного поиска;

• по телефонам оперативно-диспетчерских служб филиалов компании;

• в аварийной службе УК или ТСЖ (телефоны указаны на информационных стендах в подъездах),

• в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) города Новосибирска по телефону 051 и на сайте 051.novo-sibirsk.ru.