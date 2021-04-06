«Почувствовала хруст во рту»: сибирячка сломала зуб «ингредиентом» из купленного салата

В салате сибирячка нашла кусок пластика. Фото: «Фламп».

Сибирячка Наталья лишилась зуба, поев салата из магазина. О своих злоключениях женщина рассказала на сайте «Фламп».

- Мы часто заезжаем за готовой едой, когда совсем нет времени на готовку дома. В очередной раз были супермаркете. Когда ела купленный салат, почувствовала хруст во рту. Результат - сломанный зуб, - пожаловалась сибирячка.

В супермаркете на пост сибирячки отреагировали: пообещали разобраться в ситуации и передали обращение директору магазина.

Новосибирский юрист Константин Зиновьев советует Наталье не пускать ситуацию на самотек: он уверен, что девушка может потребовать компенсацию за расходы на лечение и моральный вред.

- За данную ситуацию ответственность может нести как магазин, так и производитель салата, который выбрала девушка. Она может подать иск к магазину и производителю и написать заявление в Роспотребнадзор. При подаче заявления можно обойтись свидетельскими показаниями, но чек и фото продукции лишними не будут, - прокомментировал юрист.

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