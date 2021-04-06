Новосибирский робот Николай примет участие в «Тотальном диктанте»

В Новосибирске 10 апреля пройдет акция «Тотальный диктант». Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В Новосибирске 10 апреля пройдет акция «Тотальный диктант» — проверить уровень своей грамотности сможет любой желающий. На одной из площадок — в пресс-центре ТАСС — текст диктанта будет читать интеллектуальный голосовой помощник робот Николай.

Робот Николай — это новосибирская разработка, созданная по инициативе министерства цифрового развития и связи Новосибирской области.

— Символично, что в Год науки и технологий именно наш робот Николай вошел в число чтецов «Тотального диктанта», встав в один ряд с известными научными и общественными деятелями, писателями и актерами. Цифровая трансформация, развитие искусственного интеллекта — не просто современные тренды, а приоритетные цели развития нашей страны. Поэтому разработка, внедрение и масштабирование интеллектуальных голосовых помощников, готовых в любую минуту и в любой ситуации прийти на помощь людям — неотъемлемая часть этой работы, — отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов.

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорук, в свою очередь, напомнил о том, что первый диктант прошел в стенах НГУ 11 марта 2004 года. Его организаторами стали студенты гуманитарного факультета. Первые годы акция проходила только в Новосибирске. Постепенно к ней стали подключаться другие города России, а затем и другие страны.

Стоит отметить, что интеллектуальный робот-консультант «Николай» начал работу в контакт-центре 052 МФЦ Новосибирской области в 2019 году. В дальнейшем он использовался в сфере здравоохранения региона. В рамках Службы-112 робот Николай взаимодействовал с мобильным приложением «Экстренная помощь», где был внедрен раздел «COVID-19». Николай звонил находящимся на амбулаторном лечении и уточнял состояние их здоровья. Сейчас робот обслуживает номер Единой регистратуры 124.

Работа интеллектуального диалогового робота Николая в Новосибирской области соответствует приоритетным целям развития России по цифровой трансформации.

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