В Новосибирске яйца подорожали до 84,9 рублей: объясняем почему

В Новосибирске растут цены на яйца.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА
Новосибирцев, пришедших в магазин за зайцами, ждет неприятный сюрприз: теперь за десяток яиц нужно отдать больше 80 рублей.
По информации правительства Новосибирской области, в началемарта яйца стоили примерно 74 рубля, а 29 марта взлетели в цене до 79 рублей. И это - не предел. Корреспондент КП — Новосибирск побывал в одном из супермаркетов: там за десяток яиц просят 84,9 рублей.
По данным Росстата, яйца подорожали по всей стране: за последний месяц их стоимость увеличилась на 1,3 %. Поставщики связали заметный рост с птичьим гриппом и высокой стоимостью кормов.
Чтобы разобраться в ситуации непосредственно в Новосибирской области, корреспондентам КП — Новосибирск связались с «Птицефабрикой Синявинской», производителем яиц под маркой «Селяночка». Однако в компании не смогли оперативно прокомментировать резкий рост цен на продукцию.
Редакция КП-Новосибирск направила туда запрос.
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