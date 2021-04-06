Пробки в Новосибирске на вечер 6 апреля 2021 года: на проезде Энергетиков затор

Пробки достигли 6 баллов.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Пробки в Новосибирске на вечер 6 апреля 2021 года собрались на проезде Энергетиков. Как сообщают водители в сервисе «2ГИС» в конце моста столкнулись три машины. На данный момент заторы на дорогах достигли 6 баллов.
— Пробка образовалась на улице Большая, Троллейная, Ватутина. Автомобилистам долго придется стоят на дороге в сторону кольца площадь Кирова и выехать на улицу Петухова так же будет проблематично, — сообщает сервис «2ГИС».
На правом берегу вереница из машин начинается от станции метро «Октябрьская» и движется в сторону Октябрьского моста. На улице Большевистская, Кирова и Выборная так же образовались огромные заторы.
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