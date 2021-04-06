К Новосибирскому стрелочному заводу съехались пожарные машины: рассказываем, что произошло

К стрелочному заводу в Новосибирске съехались пожарные машины. Фото: стоп-кадр.

Во вторник, 6 апреля, к железнодорожному переезду рядом с Новосибирским стрелочным заводом съехалось много пожарных машин с включенными маячками. Также на месте работали сотрудники полиции. Информация об этом появилась в соцсети.

— Кто знает, что произошло сегодня на переезде стрелочного завода? Было очень много полиции и пожарных машин, — написал автор видео, опубликованного в группе «Подслушано Первомайка».

Как рассказали КП — Новосибирск в региональном ГУ МЧС, выезд спецтехники не связан с ЧП. Экстренные службы собрались в районе переезда из-за плановых учений.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.