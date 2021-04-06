В Новосибирске у троллейбуса отказали тормоза. Фото: "АСТ - 54".

Инцидент произошел на улице Ватутина в Новосибирске. Здесь, в понедельник, 5 апреля, у троллейбуса № 29К отказали тормоза. Водителю пришлось наехать на бордюр, чтобы избежать аварийной ситуации. Информация о происшествии появилась в соцсети.

— Отказали тормоза и водитель был вынужден оттормаживаться об бордюр, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «АСТ — 54».

Автор уточнил, что перед поломкой троллейбус успел проехать всего полтора круга.

Комментаторы поста отметили реакцию водителя: благодаря ей удалось избежать крупной аварии. В противном случае, неуправляемый троллейбус мог скатиться с горки, снеся все на своем пути.

— Водитель настоящий профессионал! Дальше идет сильный уклон, — написали подписчики группы.

По мнению большинства, такой транспорт пришел в негодность из-за старости и подлежит замене.

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