Сервис «Гарантия плюс» набрал популярность у сибирских абонентов «Ростелекома»

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Именно такое количество клиентов выбрали сервис, благодаря которому в случае неисправности или поломки оборудования специалисты компании в течение трех дней установят новое оборудование взамен вышедшего из строя.

Больше всего абонентов «Гарантии плюс» насчитывается в Новосибирской области, в которой число клиентов сервиса достигло почти 64-х тысяч. Также активно подключают услугу в Бурятии, на Алтае, в Иркутской области и в Красноярском крае.

- Сервис «Гарантия плюс» действует для оборудования, которое абонент берет в аренду или покупает у «Ростелекома», и распространяется на роутеры, видеокамеры, ТВ-приставки или адаптеры. Дополнительная гарантия расширяет перечень поломок, на которые не распространяется заводская гарантия: например, если провод перегрыз котенок, вы пролили кофе на модем или оборудование вышло их строя из-за скачка напряжения. Во всех этих непредвиденных ситуациях можно не беспокоиться и не тратить дополнительные деньги на покупку новой техники, а заменить ее бесплатно, - уточнил Александр Бойкиня, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» - директор по работе с массовым сегментом.

Если случилась поломка, абоненту достаточно позвонить специалисту «Ростелекома» по бесплатной телефонной линии, рассказать о возникшей проблеме и получить консультацию. Сервис доступен как для новых, так и для действующих клиентов, подключить услугу можно в центре продаж и обслуживания «Ростелекома» или по телефону 8-800-1000-800. Более подробная информация - на сайте компании.