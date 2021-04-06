«Вел себя неадекватно»: в Новосибирске мужчина забрался на дерево и отказывался спускаться

Неадекватный сибиряк забрался на высокое дерево и отказывался слезть. Фото: служба спасения МАСС.

Помощь спасателей понадобилась мужчине, который забрался на высокое дерево в Калининском районе Новосибирска. По словам очевидцев, он вел себя неадекватно, отказывался спускаться и в любой момент мог рухнуть вниз.

— Вызов поступил поздно вечером на улицу Богдана Хмельницкого. Спасатели прибыли на место и попытались успокоить сибиряка. Забраться к нему на тонкий ствол и ветки было невозможно, оставалось только просить мужчину, чтобы он слез самостоятельно, — рассказали в службе спасения МАСС.

Целых три часа спасатели уговаривали мужчину спуститься. После чего 38-летний горожанин все-таки слез с дерева. Его осмотрели врачи психиатрической помощи и передали полицейским для выяснения всех обстоятельств инцидента.

В МАСС напомнили, в случае, если вы стали очевидцем ЧП или сами попали в беду, звоните по телефонам: 112, 231-06-49.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.