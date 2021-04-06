«Хочу, чтобы все было приятно»: в Новосибирске фармацевт продает девственность за 50 тысяч долларов

Девушка требует за невинность 50 тысяч долларов. Фото: first-night.com.

Объявление о продаже своей девственности 23-летняя сибирячка Катя разместила на одном из сайтов. За близость девушка требует 50 тысяч долларов и просит организовать романтическое свидание:

- Я представляю нашу встречу как что-то доброе и уютное, комфортное. Я с удовольствием прогуляюсь по интересным местам города, по парку, а может быть и по лесу. Не откажусь от чашки кофе в уютном ресторане. Главное, чтобы было хорошо и приятно, как мне, так и моему спутнику, - пишет Катя.

О себе девушка рассказывает, что по образованию она - фармацевт, увлекается музыкой 80-х.

- Я - миниатюрная милая девушка, готова к встречам и разному опыту. Люблю читать книги, как и те, которые заставляют задуматься над глубиной мысли, так и что-то лёгкое и ненавязчивое. Увлекаюсь комиксами, мультиками, кино. Было бы интересно пострелять из лука. Люблю смотреть художественную гимнастику. Мечтаю посетить все страны мира, путешествовать, узнавать культуры, людей, менталитет, - уверяет Катя.

Тем временем юристы предупреждают: за подобное объявление девушке грозит штраф от 1,5 до 2 тысяч рублей - она нарушает статью 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией». Если об этом узнают в полиции, то ей грозит штраф - от 1,5 до 2 тысяч рублей, - рассказала КП-Новосибирск юрист Инесса Рябинина.

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