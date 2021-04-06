Сибиряк отправился в колонию за долг по алиментам в 300 тысяч рублей

Алиментщика из Новосибирска отправили в колонию за долги. Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Дзержинского района Новосибирска не выплачивал алименты на содержание своего ребенка. Он нигде не работал и не реагировал на предупреждения судебных приставов об ответственности. В общей сумме долг по платежам превысил 300 тысяч рублей.

— Мужчину привлекли к уголовной ответственности по статье 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», — уточнили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

Суд рассмотрел материалы дела и отправил должника в колонию на 11 месяцев. В УФССП отметили, теперь у горе-отца будет достаточно времени, чтобы пересмотреть свои взгляды на жизнь и воспитание детей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.