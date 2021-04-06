В Новосибирске такси влетело в открытый люк

В Новосибирске таксист пробил поддон машины, влетев в открытый колодец. Фото: "АСТ - 54".
Ночная поездка по городу обернулась для новосибирского таксиста неприятностями. Двигаясь по площади Калинина, мужчина влетел в открытый колодец: в результате чего автомобиль получил серьезные повреждения. Информация об инциденте появилась в соцсети.
— В ночь на 6 апреля седан KIA Rio с логотипами «Яндекс.Такси» влетел в открытый колодец и пробил поддон, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ — 54».
На кадрах с места ДТП видно, что под иномаркой разлилась масляная лужа. По словам очевидцев, в результате инцидента никто не пострадал. Водитель вызвал на место аварии ГИБДД, чтобы оформить происшествие.
Комментаторы поста уверены, машине нанесен весомый урон.
— Водителю скорее всего придется менять двигатель, заменой поддона не отделаться.
Подписчики группы отметили, что дорожным службам нужно внимательней следить за состоянием проезжей части.
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