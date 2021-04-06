В Новосибирске надломилась часть жилого дома

В Новосибирске отломилась часть пятиэтажки. Фото: "АСТ - 54".

Новосибирцы рассказали об инциденте, который произошел в Советском районе города. Здесь, у дома по адресу Морской проспект, 18, надломилась часть бетонного карниза и опасно нависла на крыше. Информация об этом появилась в соцсети.

По словам жителей, карниз в любой момент мог рухнуть и придавить человека. На кадрах, опубликованных в группе «АСТ — 54» видно, что на месте работал автокран, который устранил опасный элемент.

Что стало причиной инцидента, предстоит установить компетентным организациям. В свою очередь комментаторы поста уверены, дом рушится из-за старости.

— Время послужило, — написали подписчики группы.

Горожане также отметили, что цены на квартиры в таких домах очень высокие.

— Зато ценник на эти квадраты, один из самых высоких в Новосибирске, а качество все хуже с каждым годом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.