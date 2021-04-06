Пробки в Новосибирске на утро 6 апреля 2021 года: сложно проехать по улице Немировича-Данченко

Новосибирск сковали пробки в 7 баллов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 6 апреля 2021 года: затруднено движение по улице Немировича-Данченко. Также сложно проехать на улицах Сибиряков-Гвардейцев и Вертковская. Об этом сообщает «2ГИС».

Кроме того, заторы образовались на улицах Троллейная, Хилокская, Сибиряков-Гвардейцев и Титова.

Затруднено движение в сторону правого берега: пробки сковали Октябрьский мост.

На правом берегу сложно проехать по улице Большевистская в сторону Речного вокзала. В пробках стоят водители на улицах Кировская, Гурьевская и Автогенная.

В целом, уровень пробок в Новосибирске достиг 7 баллов.

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