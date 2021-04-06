Пробки в Новосибирске на утро 6 апреля 2021 года: сложно проехать по улице Немировича-Данченко

Новосибирск сковали пробки в 7 баллов.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске на утро 6 апреля 2021 года: затруднено движение по улице Немировича-Данченко. Также сложно проехать на улицах Сибиряков-Гвардейцев и Вертковская. Об этом сообщает «2ГИС».
Кроме того, заторы образовались на улицах Троллейная, Хилокская, Сибиряков-Гвардейцев и Титова.
Затруднено движение в сторону правого берега: пробки сковали Октябрьский мост.
На правом берегу сложно проехать по улице Большевистская в сторону Речного вокзала. В пробках стоят водители на улицах Кировская, Гурьевская и Автогенная.
В целом, уровень пробок в Новосибирске достиг 7 баллов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер