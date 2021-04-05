40 тысяч многодетных семей получили сертификат на областной семейный капитал

Благодаря нацпроекту многодетные родители получат хорошую поддержку и смогут приобрести все необходимой детям. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Помощь многодетным семьям - одно из важных направлений работы правительства Новосибирской области. И одной из четырех мер социальной поддержки регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» стал бластной семейный капитал.

Многодетные мамы и папы получают 112378, 24 рубля. Воспользоваться ими родители могут не ранее чем через 1,5 года со дня рождения (усыновления) третьего ребенка и последующих детей.

Как отметил министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов, мера поддержки, действующая на территории области с 2012 года как региональная, показала свою эффективность и была включена с 2019 года в региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». На сегодняшний день сертификат получили уже 39 305 многодетных семей региона. Распорядились средствами 26 929 родителей.

Многодетные семьи могут направить выплату на улучшение жилищных условий, приобретение автотранспорта или сельскохозяйственной техники, обучение детей, социальную адаптацию ребенка с инвалидностью, подключение жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения, формирование накопительной части трудовой пенсии.

Чтобы оформить все необходимые документы нужно обратиться в центр социальной поддержки населения по месту жительства. Всю необходимую информацию можно уточнить по телефону горячей линии 8-800-100-00-82.