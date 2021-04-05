Стало известно, на каком месте оказался Новосибирск в демографическом рейтинге регионов 2021

Новосибирская область оказалась на 23 месте в демографическом рейтинге регионов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирская область оказалась на 23 месте в демографическом рейтинге регионов. Такой результат показало исследование, проведенное Ria.ru.

Так, согласно опубликованным данным, постоянная численность населения в нашем регионе на 1 января 2021 года составила порядка 2 785 000 человек. Убыль населения в Новосибирской области за период с 2018 по 2020 год составила -0,1%. За этот же период в регионе наблюдается падение естественного прироста почти на 22 тысячи человек. При этом миграционный прирост за эти три года дал Новосибирску почти 20 тысяч жителей.

Согласно данным исследования, в тройку лидеров в данном рейтинге вошли Севастополь, Республика Ингушетия и Ленинградская область. А в числе аутсайдеров оказались Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области.

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