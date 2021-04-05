В Новосибирской области на ремонт дорог потратят 26 миллиардов рублей

На 99% завершена контрактация объектов, реализуемых в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году. Фото: Правительство Новосибирской области

В Новосибирской области на 99% завершена контрактация объектов, реализуемых в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) в 2021 году. Вопрос о планах выполнения работ на автомобильных дорогах области в 2021 году 5 апреля обсудили в Правительстве региона в ходе оперативного совещания, которое провел первый заместитель Председателя Правительства Новосибирской области Владимир Знатков.

Как пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский, сейчас уже заключено 99% контрактов на работы по объектам в рамках нацпроекта 2021 года. Контракты заключены по 97 из 98 объектов, в том числе по всем 65 объектам, реализуемым ГКУ НСО ТУАД, и по 32 из 33 объектов на автодорогах местного значения.

Кроме того, продолжается заключение контрактов на объекты, реализуемые в рамках госпрограммы «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах. Всего планируется выполнить работы на 154 объектах.

Анатолий Костылевский также отметил, что плановое значение доходов дорожного фонда Новосибирской области в 2021 году составляет 26,6 миллиардов рублей. За счет указанных средств в 2021 году планируется привести в нормативное состояние 423,23 километров объектов (строительство, реконструкция, капремонт и ремонт автомобильных дорог).

Мининстр также сообщил, что по поручению зампредседателя Правительства РФ Марата Хуснуллина, для контроля выполненной подрядчиками работы на объектах в период с 2017 по 2020 год, на 251 объекте в период с 6 по 28 апреля 2021 года, запланирован совместный выезд специалистов минтранса региона, ФКУ «Сибуправтодор», служб заказчика и представителей подрядных организаций. Устранить выявленные замечания подрядчикам необходимо будет до 1 июля 2021 года.

В настоящее время, на объектах 2017-1018 годов было выявлено уже 48 замечаний. Устранить их должны до 1 июня этого года.

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