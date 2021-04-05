В Новосибирске загорелась квартира в высотке: эвакуировали 20 человек

В Первомайском районе Новосибирска вечером 5 апреля загорелась высотка. Фото: Кадр из видео

В Первомайском районе Новосибирска вечером 5 апреля загорелась квартира в высотке. Из дома эвакуируют жителей. Все происходящее засняли на видео очевидцы, позже ролик опубликовали в соцсетях.

— В многоквартирном доме на улице Твардовского, 22/3, горит квартира на 15-м этаже. Жители выходят на улицу, а к месту прибывают пожарные, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54». — По словам очевидцев, на место уже прибыло 6 пожарных расчетов.

— В 20:59 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Твардовского 22/3. Возгорание произошло в одной из квартир. Открытое горение удалось ликвидировать в 21:36. Полностью пожар был потушен в 22:10, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области. — Было эвакуировано 20 человек, трое из них, в том числе и двое детей, при помощи спасательных устройств. На тушение привлекались 9 единиц техники. В результате произошедшего никто не пострадал.

Отметим, что в этом же доме уже совсем недавно происходил пожар. В субботу, 3 апреля, там также загорелась квартира на 11 этаже.

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