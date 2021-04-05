В Новосибирске «Лада» сбила школьника, переходившего дорогу

В Дзержинском районе Новосибирска «Лада» сбила мальчика, переходившего дорогу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
В Дзержинском районе Новосибирска «Лада» сбила мальчика, переходившего дорогу. Ребенка доставили в больницу с различными травмами.
Ребенка доставили в больницу с различными травмами. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
— Сегодня, около восьми часов утра, 55-летний водитель «Лады Ларгус» ехал по улице Гоголя, со стороны улицы Красина, в сторону улицы Королева. Около дома №204\1 по Гоголя, он сбил 10-летнего мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.
Ребенок с ушибами был доставлен в больницу для обследования. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД.
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