Погода в Новосибирске на 6 апреля 2021 года: на улице по-весеннему тепло

Столбики термометров поднимутся до +8.
Фото: Влад КОМЯКОВ
Погода в Новосибирске на 6 апреля 2021 года обещает быть теплым, но ветреным. Прогноз на сутки дают метеорологи «Западно-Сибирского УГМС»
— Ночью 6 апреля осадков не ожидается. Ветер будет юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха составит +1...+3 градуса. Днем столбики термометров покажут +6...+8 градусов, а порывы ветра усилятся до 12 метров в секунду, — обещают синоптики.
По данным сайта «Яндекс. Погода» день будет теплый, но пасмурный. Температура воздуха повысится до +4...+5 градусов, а к вечеру похолодает до -1 градуса. Атмосферное давление составит 750-754 миллиметра ртутного столба.
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