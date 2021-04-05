Пробки в Новосибирске на вечер 5 апреля 2021 года: на Станционной не проехать

Пробки достигли 6 баллов.
Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Пробки в Новосибирске на вечер 5 апреля 2021 года сковали город. По данным сервиса «2ГИС» заторы на дорогах достигли 6 баллов.
— Сложно проехать на улице Станционная. Огромная пробка на улице Бетонный переезд, Дюканова и Немировича-Данченко. Автомобилистам придется постоять в пробке в сторону Колыванского кольца на улице Большая, — сообщают водители.
На правом берегу пробка образовалась на улице Ипподромская, Кирова и Добролюбова. Затор образовался на улице Каменской в сторону улицы Орджоникидзе. В Калининском районе невозможно проехать по улице Учительская.
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