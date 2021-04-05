В Новосибирске за сутки шесть пенсионеров умерли от коронавируса

Оперштаб озвучил актуальные данные по коронавирусу в НСО. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшие сутки еще 6 жителей Новосибирской области умерли от коронавируса. Все они — старше 65 лет. Об этом сообщил региональный оперштаб.

— Еще 6 пациентов умерли. Среди них 5 женщин в возрасте: 66 лет, 69 лет, 81 год, 83 года и 86 лет. А также один мужчина в возрасте 78 лет, — уточнили в оперштабе.

В отделении реанимации сейчас находятся 64 пациента, среди них 15 не могут самостоятельно дышать и подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего за прошедшие сутки опасный диагноз подтвердился у 75 жителей Новосибирской области. С начала вспышки в регионе выявили 39 167 зараженных, среди них 2302 детей. Из хороших новостей — за весь период пандемии с коронавирусом справились 36 351 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.