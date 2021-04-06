Новосибирский рентгенолог рассказал, зачем проходить МРТ именно дачникам

Микроинсульты, перенесенные на ногах, для дачников явление нередкое. Фото: pixabay.com

Главный врач Центра магнитно-резонансной томографии «МРТ Лидер», врач-рентгенолог Александр Чернов в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал, с какими проблемами могут столкнуться дачники и что делать, чтобы свести их к минимуму.

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В первую очередь на даче обостряются все проблемы, связанные с позвоночником.

- Если не лечить только что сформированную острую грыжу, она может увеличиться. А это опасно сдавливанием спинного мозга, появлением выраженных болей. Обязательно стоит обследоваться на МРТ перед поездкой за город. Ведь кроме грыж и протрузии дачные работы могут привести к смещению позвонков, при котором физические нагрузки вообще нужно исключать, - подчеркнул Александр Чернов.

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Наш собеседник рассказал, что при обнаружении на МРТ какой-то проблемы пациенту обязательно порекомендуют обратиться к неврологу. Если есть большие грыжи или смещения, назначают консультацию нейрохирурга. Поездки на дачу врачи, конечно, запретить не могут. Но настоятельно порекомендуют не запускать свое здоровье.

Во время дачных работ страдают коленные и плечевые суставы. На МРТ же можно оценить состояние хрящей и понять, насколько глубока проблема и что делать, чтобы ее решить.

Александр Чернов отметил, что при повышенном давлении дачникам стоит быть особенно осторожными. В этом случае долго находиться в наклонном положении, штурмуя грядки, просто опасно.

- При сосудистых патологиях в голове нужно обследоваться на МРТ, чтобы понять, насколько запущено состояние, были ли инсульты. Микроинсульты, перенесенные на ногах, для дачников явление нередкое.

Напоследок Александр порекомендовал всем периодически делать МРТ головного мозга, чтобы заметить возможные проблемы как можно раньше. И если они появились, обязательно обращаться к врачу, а не откладывать визит на конец дачного сезона.

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