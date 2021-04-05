Под Новосибирском поймали браконьера, убившего двух косуль

Под Новосибирском поймали браконьера, который истребил двух косуль. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Куйбышевском районе Новосибирской области, рядом с селом Веснянка, было найдено место забоя двух косуль. Об инциденте узнали полицейские, которые установили подозреваемого в убийстве животных.

Им оказался 30-летний житель Куйбышева. Он истребил косуль, не имея на это разрешительных документов и лицензии на охоту.

— У браконьера изъяли оружие, нож, а также мясо убитых диких животных. Оружие направили на исследование в криминалистический центр, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

В рамках расследования установлено, что сибиряк нанес ущерб животному миру в размере 80 тысяч рублей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Незаконная охота». Теперь браконьеру грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

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