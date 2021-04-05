Запрет на рыбалку в Новосибирской области в 2021 году: когда начинается, где введут

Во время нереста разрешено рыбачить только с берега. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

Запрет на рыбалку в Новосибирской области в 2021 году: из-за начала нереста рыбы в ввели ограничения на ее ловлю.

— С 20 апреля по 20 мая запрещена ловля рыбы в реке Обь со всеми притоками, сорами, протоками и озерами, а также в притоках реки Иртыш. С 25 апреля по 10 июня — в Новосибирском водохранилище. С 25 апреля по 25 мая — в бессточных озерах с впадающими в них реками. С 20 мая по 15 июня — в реке Обь от устья нижнего подходного канала Новосибирской ГЭС до деревни Малое Кривощеково, в районе населенных пунктов Почта, Белоярка, Ташара и Вятский Камешек, — сообщает сайт Fishing.sib.

Во время нерестового запрета разрешается рыбалка с берега только на одну поплавочную или донную удочку, спиннинг (не более двух крючков) и фидер (не более двух крючков).

На период нереста рыбы также запрещено использовать лодку: с 25 апреля по 25 мая — на Обском водохранилище и реке Обь до границы Алтайского края; с 25 апреля по 25 мая на озерах Чаны, малые Чаны, Яркуль, Сартлан, Урюм, Убинское, Хорошее; с 20 апреля по 20 мая — притоки реки Обь.

В Обском водохранилище запрещено ловить судаков, размер которых менее 33 см, лещей менее 25 см и раков менее 9 см. Этот запрет не действует на реке Обь. Норма вылова — не более 10 кг на одного рыболова в сутки.

За нарушения правил рыболовства предусматривается наказание согласно статье 8.37 КоАП РФ. Оно составляет от двух до пяти тысяч для физических лиц с конфискацией судна и снастей.

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