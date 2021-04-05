Новосибирские спасатели показали видео, как сняли с крыши испугавшегося высоты рабочего

Спасатели сняли с крыши испуганного мужчину. Фото: стоп-кадр.

В понедельник, 5 апреля, помощь спасателей понадобилась рабочему, который очищал крышу торгового центра на улице Вокзальная Магистраль. У мужчины внезапно возник страх высоты, и началась паническая атака. Из-за этого он вел себя неадекватно и не мог самостоятельно спуститься с крыши. Об инциденте рассказали в службе спасения МАСС.

— Сигнал поступил около 8 утра. Спасатели оперативно прибыли по указанному адресу. Выяснилось, здание ТЦ многоуровневое, поэтому спуститься на каждый уровень можно только по пожарной или технической лестнице. Чтобы доставить испуганного мужчину вниз, спасатели обвязали его веревкой, — уточнили в службе.

Благодаря помощи спасателей уже через 20 минут 31-летний мужчина оказался на земле. Сибиряк поблагодарил сотрудников службы за спасение.

В МАСС напоминают, что в случае, если вы стали очевидцем ЧП или попали в беду, нужно звонить по телефонам: 112 или (383) 231-06-49.

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