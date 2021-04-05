«Лежит, мучается»: под Новосибирском водитель сбил кота и бросил его умирать на заправке

В Болотном неизвестный сбил кота и бросил умирать на заправке. Фото: Александр Бобрышев.
В городе Болотное неизвестный водитель сбил кота и бросил животное умирать на заправке. По словам очевидца, инцидент произошел рядом с кафе «Вилка Ложка» на Новосибирском шоссе.
— Кота сбили и уехали. По всей видимости, ему перебили позвоночник. Пока живой: лежит, мучается, — рассказал КП — Новосибирск очевидец ЧП, Александр.
Мужчина уточнил, что сам не может помочь животному, так как находится на рабочей смене. Он просит всех неравнодушных откликнуться и отвезти кота в ветеринарную клинику.
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