Пробки в Новосибирске на утро 5 апреля 2021 года: затруднен проезд по Советскому шоссе

Пробки в Новосибирске достигли 7 баллов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 5 апреля 2021 года: затор образовался на Советском шоссе. Здесь сложно проехать от улицы Петухова до улицы Мира. Об этом сообщает «2ГИС».

Также пробки сковали улицы Немировича-Данченко, Сибиряков-Гвардейцев, Троллейную и Хилокскую. Затруднено движение на площади Карла Маркса и площади Лыщинского.

Кроме того, водителям сложно проехать на правый берег Новосибирска: в пробке встал Октябрьский мост.

На правом берегу города движение затруднено на улице Большевистская в сторону Речного вокзала. Также трудно проехать по улицам Гурьевской, Кировской и Автогенной.

По данным «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске достиг 7 баллов.

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