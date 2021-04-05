Пробки в Новосибирске на утро 5 апреля 2021 года: затруднен проезд по Советскому шоссе

Пробки в Новосибирске достигли 7 баллов.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске на утро 5 апреля 2021 года: затор образовался на Советском шоссе. Здесь сложно проехать от улицы Петухова до улицы Мира. Об этом сообщает «2ГИС».
Также пробки сковали улицы Немировича-Данченко, Сибиряков-Гвардейцев, Троллейную и Хилокскую. Затруднено движение на площади Карла Маркса и площади Лыщинского.
Кроме того, водителям сложно проехать на правый берег Новосибирска: в пробке встал Октябрьский мост.
На правом берегу города движение затруднено на улице Большевистская в сторону Речного вокзала. Также трудно проехать по улицам Гурьевской, Кировской и Автогенной.
По данным «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске достиг 7 баллов.
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