В Новосибирске пожарные спасли пенсионерку из горящей квартиры

Пожарные спасли пенсионерку на пожаре в Новосибирске. Фото: "АСТ - 54".

Пожар произошел в Октябрьском районе Новосибирска. Там, вечером в воскресенье, 4 апреля, загорелась квартира в девятиэтажке на улице Чехова. На пожаре чудом не погибла хозяйка жилья, пожилая женщина: ее спасли сотрудники МЧС.

— Сообщение о возгорании поступило в 22:39. Уже через три минуты после выезда первые пожарные расчеты были на месте вызова. В подъезде было задымление: дым шел из квартиры на 4-м этаже. Внутри горящего помещения сотрудники МЧС обнаружили пожилую женщину, эвакуировали на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи, — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Врачи оценили состояние пенсионерки, как удовлетворительное. Также известно, что из подъезда самостоятельно спаслись 10 жильцов, в том числе двое детей. Никто из людей не пострадал.

Ликвидировать огонь пожарным удалось за 19 минут, общая площадь возгорания составила 4 квадратных метра. Известно, что очаг возгорания находился на кухне: здесь обгорели мебель, домашние вещи и холодильник. Причина пожара устанавливается.

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