Сибирячку осудили за письмо с угрозами взорвать СИЗО

Женщина угрожала в письме, что в СИЗО заложена бомба Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сибирячка получила срок за электронное письмо с сообщением о минировании СИЗО №1. В прокуратуре Дзержинского района корреспондентам КП-Новосибирск рассказали подробности истории.

Согласно материалам дела, 12 ноября 2020 года подсудимая направила со своей электронной почты письмо с угрозами взорвать СИЗО №1. Якобы в помещении была заложена бомба.

— Ранее подсудимая отправляла обращение на электронную почту СИЗО №1, ей быстро не ответили и она обиделась. Вину признала, написала явку с повинной. С учетом смягчающих характеристик суд назначил 10 месяцев ограничения свободы, — сообщила «КП-Новосибирск» старший помощник прокурора Дзержинского района Лариса Эпова.

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