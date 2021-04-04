Уборка снега в Новосибирске 5 апреля 2021 года: какие улицы очистит от сугробов

Весь день снегоуборочная техника будет очищать улицы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Уборка снега в Новосибирске 5 апреля 2021 года пройдет в нескольких районах города. Об этом рассказали на сайте мэрии города Новосибирска.

— С начала зимнего сезона дорожно-эксплуатационные учреждения Новосибирска вывезли с магистралей и улиц города 1 782 570 куб. метров снега, — уточнили в пресс-службе.

Публикуем список дорог, которые будут очищены от снега:

— в Центральном округе — на ул. Семьи Шамшиных, Вокзальной магистрали, Красном проспекте, ул. Кедровой;

— в Октябрьском районе — на ул. Никитина;

— в Ленинском районе — на ул. Ватутина, ул. Пермской;

— в Кировском районе — на ул. Петухова;

— в Дзержинском районе — на проспекте Дзержинского, ул. Бориса Богаткова;

— в Первомайском районе — на ул. Аксенова;

— в Советском районе — на ул. Печатников, ул. Российской;

— в Калининском районе — на ул. Александра Невского.

В дневное время 5 апреля уборка и вывоз снега запланированы:

— в Центральном округе — на Красном проспекте, ул. Нарымской, ул. Жуковского;

— в Октябрьском районе — на ул. Никитина;

— в Дзержинском районе — на ул. Бориса Богаткова;

— в Ленинском районе — на ул. Ватутина, ул. Котовского;

— в Кировском районе — на ул. Мира;

— в Советском районе — на ул. 40 лет Комсомола, ул. Арбузова;

— в Первомайском районе — на ул. Героев Революции;

— в Калининском районе — на ул. Связистов.

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