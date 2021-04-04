Уборка снега в Новосибирске 5 апреля 2021 года: какие улицы очистит от сугробов

Весь день снегоуборочная техника будет очищать улицы.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Уборка снега в Новосибирске 5 апреля 2021 года пройдет в нескольких районах города. Об этом рассказали на сайте мэрии города Новосибирска.
— С начала зимнего сезона дорожно-эксплуатационные учреждения Новосибирска вывезли с магистралей и улиц города 1 782 570 куб. метров снега, — уточнили в пресс-службе.
Публикуем список дорог, которые будут очищены от снега:
— в Центральном округе — на ул. Семьи Шамшиных, Вокзальной магистрали, Красном проспекте, ул. Кедровой;
— в Октябрьском районе — на ул. Никитина;
— в Ленинском районе — на ул. Ватутина, ул. Пермской;
— в Кировском районе — на ул. Петухова;
— в Дзержинском районе — на проспекте Дзержинского, ул. Бориса Богаткова;
— в Первомайском районе — на ул. Аксенова;
— в Советском районе — на ул. Печатников, ул. Российской;
— в Калининском районе — на ул. Александра Невского.
В дневное время 5 апреля уборка и вывоз снега запланированы:
— в Центральном округе — на Красном проспекте, ул. Нарымской, ул. Жуковского;
— в Октябрьском районе — на ул. Никитина;
— в Дзержинском районе — на ул. Бориса Богаткова;
— в Ленинском районе — на ул. Ватутина, ул. Котовского;
— в Кировском районе — на ул. Мира;
— в Советском районе — на ул. 40 лет Комсомола, ул. Арбузова;
— в Первомайском районе — на ул. Героев Революции;
— в Калининском районе — на ул. Связистов.
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