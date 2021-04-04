В Новосибирске 84-летний пенсионер умер от коронавируса

С начала пандемии в регионе умерло больше 1 500 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За сутки еще пять человек скончались из-за коронавируса. Обновленную информацию дали в оперштабе Новосибирской области.

— Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 82 года, 83 года, 84 года и женщины в возрасте 67 лет, 81 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 646 человек, — говорится в сообщении.

На сегодняшний день в реанимации находится 65 человек. К аппаратам ИВЛ врачи подключили еще 15 пациентов.

— В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1 512 пациентов, в том числе 7 детей, — уточняют в оперштабе.

Напомним, что до 30 апреля в Новосибирске продлили масочный режим. В масках нужно ходить в общественном транспорте, метро, торговых центрах, магазинах.

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