В Новосибирской области загорелось табло с ценами возле автозаправки

Огонь удалось потушить за 6 минут. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

В Новосибирской области загорелся рекламный щит возле автозаправки. ЧП на видео снял проезжающий мимо водитель.

— В поселке Озерный загорелось открытым пламенем табло с ценами, — сообщил подписчик в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

На место тут же выехали пожарные. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

— Изначально в подразделение сообщили, что горит электрический столб на улице Зеленая в поселке Озерный. Когда пожарные прибыли на место, то установили, что это загорелся рекламный щит. угрозы распространения не было, — рассказали КП-Новосибирск в региональном МЧС,

Огонь удалось потушить за 6 минут. Пострадавших от пожара нет.

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