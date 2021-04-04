В Новосибирской области загорелось табло с ценами возле автозаправки

Огонь удалось потушить за 6 минут. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
В Новосибирской области загорелся рекламный щит возле автозаправки. ЧП на видео снял проезжающий мимо водитель.
— В поселке Озерный загорелось открытым пламенем табло с ценами, — сообщил подписчик в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
На место тут же выехали пожарные. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
— Изначально в подразделение сообщили, что горит электрический столб на улице Зеленая в поселке Озерный. Когда пожарные прибыли на место, то установили, что это загорелся рекламный щит. угрозы распространения не было, — рассказали КП-Новосибирск в региональном МЧС,
Огонь удалось потушить за 6 минут. Пострадавших от пожара нет.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер