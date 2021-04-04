«И за что я заплатила?»: сибирячка купила пилинг для лица с плесенью

Сибирячка попросила вернуть деньги за товар. Фото: flamp.ru

Сибирячка купила пилинг для лица, а в нем оказалась плесень. Отзыв об это она оставила на сайте Flamp.

— Сроки годности пилинга в порядке и все условия хранения были мною соблюдены Вчера вечером я решила воспользоваться данным пилингом, вскрыла коробку и прозрачную пленку на бутыльке. Каково же было мое удивление, когда в пипетке я увидела кусок плесени, который даже не позволял мне набрать жидкость, — рассказывает свою историю девушка на сайте. — И за что я заплатила?

По словам сибирячки, плесень была на горлышке бутылки и внутри. Она сразу же поехала в магазин, чтобы вернуть деньги за товар.

— Мне все вернули и предложили другую бутылочку на замену. Только я отказалась. Где гарантия, что в другом флаконе меня тоже не ждет сюрприз? — говорит девушка

Теперь любительница бьюти-процедур дома будет внимательнее относится к выбору товара.

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