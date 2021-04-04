За секунду до: новосиберец чудом не попал под снежную глыбу и снял эпичное видео

Снег упал с крыши и пока что его никто не убрад. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
Новосибирец чудом не попал под снежную глыбу. Инцидент произошел на улице Трикотажной в Дзержинском районе.
— Ночью с металлической кровли гаражного бокса сошел снег. Водитель вовремя притормозил, в результате чего его автомобиль не попал под сошедший с крыши снег, — сообщает подписчик группы Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
На кадрах видно, что снег падает с крыши огромными глыбами.. Если бы сибиряк не затормозил, то мог бы сильно пострадать.
Сибиряков восхитило, что чудом водитель спасся от снега:
— Вот это инстинкт самосохранения
— Может он специально сидел и ждал?
— А ведь там должен стоять снегоудержатель.
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