За секунду до: новосиберец чудом не попал под снежную глыбу и снял эпичное видео

Снег упал с крыши и пока что его никто не убрад. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Новосибирец чудом не попал под снежную глыбу. Инцидент произошел на улице Трикотажной в Дзержинском районе.

— Ночью с металлической кровли гаражного бокса сошел снег. Водитель вовремя притормозил, в результате чего его автомобиль не попал под сошедший с крыши снег, — сообщает подписчик группы Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

На кадрах видно, что снег падает с крыши огромными глыбами.. Если бы сибиряк не затормозил, то мог бы сильно пострадать.

Сибиряков восхитило, что чудом водитель спасся от снега:

— Вот это инстинкт самосохранения

— Может он специально сидел и ждал?

— А ведь там должен стоять снегоудержатель.

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