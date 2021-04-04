Новосибирцы нашли пустой гроб у Заельцовского кладбища

Гроб лежит недалеко от трассы уже 2 недели. Фото: «АСТ-54 Black»

Сибиряки обнаружили необычную находку недалеко от Заельцовского кладбища. Кто-то выкинул на улицу пустой белый гроб. Фото сибиряки прислали в группу «АСТ-54 Black».

— На Мочищенском шоссе в трех километрах от Заельцовского кладбища у поворота в сторону госпиталя Ветеранов войн, уже две недели лежит гроб, — сообщают подписчики телеграмм-канала.

На кадрах видно, что гроб довольно потрепанный. Неизвестно как давно его туда выкинули и кому он вообще пренадлежал.

В социальных сетях люди начали гадать, откуда он мог там взяться. Только ответ на этот вопрсо пока что так никто и не нашел. .

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