Новосибирцы нашли пустой гроб у Заельцовского кладбища

Гроб лежит недалеко от трассы уже 2 недели. Фото: «АСТ-54 Black»
Сибиряки обнаружили необычную находку недалеко от Заельцовского кладбища. Кто-то выкинул на улицу пустой белый гроб. Фото сибиряки прислали в группу «АСТ-54 Black».
— На Мочищенском шоссе в трех километрах от Заельцовского кладбища у поворота в сторону госпиталя Ветеранов войн, уже две недели лежит гроб, — сообщают подписчики телеграмм-канала.
На кадрах видно, что гроб довольно потрепанный. Неизвестно как давно его туда выкинули и кому он вообще пренадлежал.
В социальных сетях люди начали гадать, откуда он мог там взяться. Только ответ на этот вопрсо пока что так никто и не нашел. .
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер