Погода в Новосибирске на 5 апреля 2021 года: что обещают синоптики

В Новосибирске будет теплый весенний день. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Погода в Новосибирске на 5 апреля 2021 года будет теплой и солнечной. Такой прогноз дают синоптики «Западно-Сибирского УГМС».

— Ночью 5 апреля ожидается погода без осадков. Ветер будет дуть юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха будет -3...-5 градусов. Днем ситуация изменится. Столбики термометров поднимутся до +11 градусов, — обещают метеорологи.

Как сообщает сервис «Яндекс. Погода» весь день будет светить солнце и дуть юго-восточный ветер. Днем столбики термометров покажут +5..+10 градусов. Атмосферное давление составит 749-752 миллиметра ртутного столба.

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