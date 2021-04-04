Погода в Новосибирске на 4 апреля 2021 года: будет тепло, но ветрено

Весна уверенно взяла власть в свои руки. Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Новосибирске на 4 апреля 2021 года обещает быть теплой, но солнечной. Во всяком случае, такой прогноз дают синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

+4°С +6°С прогнозируют синоптики. Юго-восточный ветер при этом несколько подпортит тепло. Если прогнозы верны, он будет дуть со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.

- Переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица, - сообщает Гидромецентр.

Судя по сообщениям сервиса «Яндекс. Погода», атмосферное давление в этот день составит 752-757 миллиметров ртутного столба.

Из безусловно хороших новостей – растет продолжительность дня. 4 апреля она составит уже 13 часов 17 минут.

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