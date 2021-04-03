Пожар уничтожил двухэтажный дом в Бердске

Пожар произошел в двухэтажном доме. Фото: МЧС.

3 апреля в Бердске загорелся двухэтажный частный дом. Это произошло на улице 30 лет Победы. Сигнал спасатели получили в 13.09.

- Через четыре минуты первые пожарные расчеты прибыли на место вызова. Со слов соседей внутри никого быть не должно. На момент прибытия строение горело по всей площади, - сообщает представитель областного Управления МЧС России Артем Щербаков. - В течение часа пожарным удалось локализовать крупное возгорание, защитив соседние жилые дома от огня.

Потушить дом и закончить все неотложные работы пожарным удалось к 18 часам.

- Информации о пострадавших не поступала. Площадь пожара уточняется, - добавляет Щербаков.

Всю работу спасатели выполнили к 18 часам. Фото: МЧС.

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