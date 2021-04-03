В Толмачево пожар уничтожил баню и дом, изуродовал автомобили

Из-за сильного ветра пламя могло перескочить на соседние дома. Фото: МЧС.

В Новосибирской области сильный пожар уничтожил дом и баню. Пламя разгорелось днем 3 апреля. Сигнал в МЧС поступил в 16.37, и уже через семь минут первые автомобили пожарных были на месте происшествия.

- В это время открытым огнем горели двухэтажный дом и надворные постройки. Произошло обрушение кровли. Высокая температура и сильный ветер способствовали стремительному распространению огня, - рассказывает представитель областного Управления МЧС России Артем Щербаков.

Спасатели справились с огнем быстро, хотя это было очень сложно. Фото: МЧС.

При этом спасатели понимали, что из-за ветра пламя может перекинуться и на соседние дома. Были готовы к тому, что борьба с огнем окажется более сложной. Но, все же, быстро справились с огнем.

- В 16:53 пожар локализован. Еще около получаса потребовалась на ликвидацию открытого горения. Работу пожарным также осложняло наличие газовых баллонов, которые находились в горящем строении и припаркованном рядом автомобиле УАЗ, - говорит Щербаков.

В итоге, по данным МЧС, огнем повреждены дом, баня и автотранспорт на общей предварительной площади 250 квадратных метров.

Огонь не пощадил автомобилей. Фото: МЧС.

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