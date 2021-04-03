В Новосибирске преступники ограбили подростка

Разбираясь в ограблении подростка, в полицию доставили четырех человек Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Ленинском районе неизвестные ограбили подростка. К полицейским обратилась мать потерпевшего.

- В полицию обратилась жительница Новосибирск с сообщением о том, что 2 апреля в Ленинском районе неизвестные, применив физическую силу, отняли личные вещи у ее 17-летнего сына. Сотрудниками полиции при установлении всех обстоятельств в отдел полиции были доставлены четыре гражданина, - сообщила представитель областного управления МВД России Наталья Жуласова.

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