В Новосибирске преступники ограбили подростка

Разбираясь в ограблении подростка, в полицию доставили четырех человек
Фото: Андрей КОПАЛОВ
В Ленинском районе неизвестные ограбили подростка. К полицейским обратилась мать потерпевшего.
- В полицию обратилась жительница Новосибирск с сообщением о том, что 2 апреля в Ленинском районе неизвестные, применив физическую силу, отняли личные вещи у ее 17-летнего сына. Сотрудниками полиции при установлении всех обстоятельств в отдел полиции были доставлены четыре гражданина, - сообщила представитель областного управления МВД России Наталья Жуласова.
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