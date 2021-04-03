«В подъезд заходя, расстреливает мне машину»: в Новосибирске пассажир с девушкой открыл пальбу по такси

Пассажир открыл пальбу по автомобилю такси. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Ночью пассажир, выйдя из машины, расстрелял такси. Водитель сразу позвонил в полицию и в службу поддержки такси. В сети появилась запись его обращения.

- Я забрал их с МЖК. Ехали всю дорогу - молчали, не было никаких конфликтных ситуаций. Девушка вызывала такси, с ней был мужчина. Они пьяненькие были, но не конфликтовали. Никаких конфликтных ситуаций не было. Он вышел из машины, достал пистолет. Мне в это время пришел следующий заказ, я в навигатор смотрел и так далее. Слышу хлопок, но не обратил внимания. Потом поворачиваю голову, а они у подъезда. В подъезд заходя, он расстреливает мне машину. Попадает в меня, в машину, - говорит таксист, обращаясь в службу поддержки.

По его словам пострадал автомобиль, а ему самому зацепило руку.

- Как только они зашли в подъезд, я выбегаю из машины и держу дверь подъезда, чтобы не вышел, этот человек и дальше не стал расстреливать. Они поднимаются выше. Я не знаю, с подъезда, или с окон они начинают расстреливать сверху, - сказал пострадавший.

Звонок в полицию от таксиста поступил в 4.40. Представитель областного управления МВД России Наталья Жуласова говорит, что подозреваемый уже задержан.

- Личность гражданина была установлена, он был задержан и доставлен в отдел полиции. По данному факту проводится проверка, - прокомментировала Жуласова.

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