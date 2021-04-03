Товарный знак ФК «Сибирь» продали за 93 тысячи рублей

Товарный знак логотипа перешел в новые руки.

Товарный знак Футбольного клуба «Сибирь» теперь принадлежит некоммерческому обществу ФК «Новосибирск», которое в свою очередь создано областным Правительством в 2019 году.

Причина продажи – банкротство клуба и его расформирование.

«Сумма сделки соответствует предварительно проведенной оценке — 93 тысячи рублей. АНО зарегистрировано по адресу улица Советская, 33. В этом же здании расположены Главпочтамт, региональное управление Роскомнадзора, а также региональное министерство физкультуры и спорта, осуществляющее права учредителя нового футбольного клуба», - сообщает издание «Новая Сибирь».

Футбольный клуб «Сибирь» был основан в 1936 года. За годы своего существования носил названия «Крылья Советов», «Сибсельмаш», «СЭТМ», «Дзержинец», «Чкаловец», «Чкаловец-ФоКуМиС», «Чкаловец-1936».

Фактически ФК «Новосибирск» был создан, как замена ФК «Сибирь», из-за того, что клубу было отказано в получении лицензии ПФЛ на сезон 2019/20 годов.

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