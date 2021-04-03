435 литров нелегального алкоголя изъяла новосибирская полиция

Полиция провела серию рейдов в поисках нелегальной продажи алкоголя. Фото: Влад КОМЯКОВ

Полиция провела серию рейдов под условным названием «Алкоголь». Участников незаконного оборота выпивки искали в четырех районах – Центральном, Железнодорожном, Чистоозерном и Краснозерском. У нарушителей изъяли не только алкоголь, но и сигареты.

- Полицейскими проведено 45 мероприятий, в результате которых изъято 435 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции и 150 пачек контрафактной табачной продукции. Составлено 24 протокола об административных правонарушениях, 4 из которых по факту реализации алкогольной продукции несовершеннолетним, - сообщает областное управление МВД России.

В частности, в Краснозерском районе полицейские нашли точку продажи алкоголя, расположенную в гаражном боксе.

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