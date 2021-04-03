Масочный режим, обсерваторы и долгое ожидание скорой помощи: на что чаще всего жаловались новосибирцы в год пандемии

Многие новосибирцы пожаловались на введение масочного режима.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
352 обращения, связанных с неприятностями из-за коронавируса. Столько поступило новосибирскому омбудсмену Нине Шалабаевой за год.
«По вопросам, связанным с соблюдением прав и свобод граждан в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, в 2020 году поступили 352 обращения (301 письменное обращение и 51 обращение по телефону)», - говорится в ее отчете.
Уполномоченная по правам человека также назвала основные проблемы, на которые жаловались жители. Среди них - дефицит масок и антисептиков, проблемы с возвратом денег за отмененные авиарейсы, помещение приезжих в обсерваторы, долгое ожидание скорой помощи.
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