Масочный режим, обсерваторы и долгое ожидание скорой помощи: на что чаще всего жаловались новосибирцы в год пандемии

Многие новосибирцы пожаловались на введение масочного режима. Фото: Алена МАРТЫНОВА

352 обращения, связанных с неприятностями из-за коронавируса. Столько поступило новосибирскому омбудсмену Нине Шалабаевой за год.

«По вопросам, связанным с соблюдением прав и свобод граждан в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, в 2020 году поступили 352 обращения (301 письменное обращение и 51 обращение по телефону)», - говорится в ее отчете.

Уполномоченная по правам человека также назвала основные проблемы, на которые жаловались жители. Среди них - дефицит масок и антисептиков, проблемы с возвратом денег за отмененные авиарейсы, помещение приезжих в обсерваторы, долгое ожидание скорой помощи.

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