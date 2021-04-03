Новосибирским спасателям пришлось доставать из оврага пьяного человека

Служба приняла 9 вызовов за сутки. Фото: МАСС.

Муниципальной аварийно-спасательной службе пришлось лезть в овраг за пьяным «клиентом». Накануне спасателям поступил сигнал о том, что упавший мужчина не может выбраться самостоятельно.

- Мужчина в состоянии алкогольного опьянения лежит в снегу в овраге, выбраться самостоятельно не может. Помощь оказана. Мужчина 1986 года рождения найден, поднят из оврага, передан бригаде врачей скорой помощи, - отчитывается МАСС.

Всего за минувшие сутки в службу поступило 9 обращений. Тем, кому необходима помощь спасателей, МАСС напоминает телефоны: 112, 231-06-49.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.