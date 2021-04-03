На камеру видеонаблюдения попал невезучий автоугонщик: он смог проехать всего 100 метров

МВД разыскивает подозреваемого в автоугоне. Фото: МВД.

Новосибирская полиция разыскивает автоугонщика. Он сел за руль чужой машины еще в ночь с 19 на 20 марта. На камере видеонаблюдения полиции удалось рассмотреть подозреваемого. Но вот выяснить, кто он такой, пока не получилось.

Известно, что преступник завел автомобиль, припаркованный у дома на улице Петухова, и поехал прочь. Но вскоре капитулировал, оставив машину. Видимо, разбив ее.

- Автомобиль обнаружен в 100 метрах от места происшествия с повреждениями. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угон», - сообщает областное управление МВД России. - Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении гражданина, лица, изображенного на фото и видео, просьба сообщить в полицию по телефонам:8-383-232-16-02, 8-961-217-48-48.

Правоохранители обещают обратившимся анонимность.

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