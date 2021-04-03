Новосибирские нарушители закона покупают грязь: в МВД объяснили, зачем им такой «товар»

Автоинспекция призывает водителей сохранять номера чистыми Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оказывается, даже грязь может быть товаром. Впрочем, в Новосибирске ее продают не натуральную, а искусственную. Некий химический состав, напоминающий черную массу, которой полно на дорогах города.

Чтобы покупатель не измазал руки, грязь упаковывают в баллончики. Так что применять ее можно, как краску, или, например, монтажную пену. Только это – не законно. И те, кто пользуется подобным товаром, могу нарваться на автоинспекцию.

Потребители баллончиков с грязью – водители. Те, которые умышленно пачкают номера своих машин. Об этом КП-Новосибирск рассказала старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД Новосибирска Анна Варновская.

- Сейчас наступят чуть более благоприятные условия, и, конечно, у нас пойдут рейдовые мероприятия «грязный номер». И по опыту прошлых лет, в ходе проведения таких мероприятий водители сами делятся опытом, к каким мерам они прибегают, - прокомментировала Варновская и объяснила, что представляет собой незаконный товар. – Это грязь, трудно смываемая водой, состав химии, который прилипает практически намертво.

Инспектор добавила, что кодекс позволяет сотруднику ГИБДД отпустить нарушителя без штрафа, если он отмоет непреднамеренно запачканный номер. Но предусмотрено и наказание рублей. А за умышленную порчу номера – и гораздо более жесткие меры.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.