22 тысячи новосибирцев выполнили норму ГТО за год

Многие жители региона выполнили норматив ГТО. Фото: sport.nso.ru

22400 жителей региона выполнили нормативы ГТО. Об этом говорится в докладе областного уполномоченного по правам человека Нины Шалабаевой.

«Во всех муниципальных районах и городских округах области созданы центры тестирования комплекса ГТО. Общее количество центров тестирования комплекса ГТО на 01.12.2020 составило 40 центров. Всего было проведено 2 областных фестиваля ВФСК ГТО, в которых приняло участие около 10 тысяч человек», - говорится в отчете омбудсмена.

Из 22 тысяч человек, сдавших норматив «готов к труду и обороне», 4772 получили золотые знаки отличия, 3450 – серебряные и 2156 – бронзовые. Все это – результат 2020 года.

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